Neue Supererde entdeckt: Ein erstklassiger Kandidat für außerirdisches Leben

Astronomen haben gerade einen Planeten gefunden, der auf unserer Suche nach außerirdischem Leben das Nächstbeste zur Erde sein könnte. HD 20794d, eine Supererde, die 20 Lichtjahre von uns entfernt ist, versetzt die Wissenschaftler in Aufregung. Der Planet umkreist seinen Stern in der sogenannten Goldlöckchen-Zone, was bedeutet, dass er sich am perfekten Ort befindet, an dem flüssiges Wasser existieren kann – eine Schlüsselkomponente für das Leben, wie wir es kennen. Er ist auch felsig, nicht zu groß, um ein Gasriese zu sein, und hat eine Umlaufbahn, die bewohnbare Bedingungen unterstützen könnte, obwohl er ein wenig exzentrisch ist. Diese Entdeckung, deren Bestätigung zwei Jahrzehnte dauerte, könnte uns unsere bisher beste Chance bieten, Leben außerhalb der Erde zu finden, insbesondere mit zukünftigen Missionen mit modernster Technologie wie dem James-Webb-Weltraumteleskop. Laut den Forschern in Oxford besteht die Hoffnung, dass die Nähe von HD 20794d es zukünftigen Missionen ermöglichen wird, seine Atmosphäre nach Anzeichen von Leben zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Pressemitteilung hier.

Könnte dieser Planet die Heimat von etwas anderem sein als uns?

