Neue Studie behauptet erstmals direkte Belege für Dunkle Materie

Eine neue Studie legt nahe, dass Wissenschaftler möglicherweise den ersten direkten Beweis für Dunkle Materie identifiziert haben, was einen potenziell wichtigen Schritt im Verständnis der schwer fassbaren Substanz darstellt, die angenommen wird, dass sie mehr als ein Viertel des Universums ausmacht.

Die Analyse, geleitet vom Astrophysiker Tomonori Totani von der Universität Tokio, untersuchte Daten des Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskops der NASA und fand ein Muster von Gammastrahlen, das offenbar der erwarteten Form des Dunklen-Materie-Halos der Milchstraße entspricht. Die Signale könnten auf das Vorhandensein schwerer Partikel, sogenannte Schwächlinge, hinweisen, wobei das Team betont, dass alternative Erklärungen ausgeschlossen werden müssen.

Experten sagen, dass mehr Beobachtungen nötig sind, insbesondere von Zwerggalaxien, wo ähnliche Emissionen die Argumentation stärken würden. Sie fügen jedoch hinzu: "Dies könnte ein entscheidender Durchbruch sein, um die Natur der Dunklen Materie zu entschlüsseln." Die Studie wurde im Journal of Cosmology and Astroparticle Physics veröffentlicht.