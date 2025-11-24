Neue Studie: 96 % der EV-Besitzer würden sich wieder für ein Elektrofahrzeug entscheiden

HQ

Ist Strom der "Treibstoff der Zukunft" für Autos? Zu diesem Thema gibt es sicherlich scharfe Meinungen, aber da Ladenetzwerke ausgebaut und verbessert werden und die Reichweite geschätzt werden, scheint es, als würden EV-Besitzer mit ihrem Wechsel von fossilen Brennstoffen sehr zufrieden bleiben.

Mindestens ist die neue Global Automotive Study für 2025 jetzt veröffentlicht und basiert auf "6780 Käufern in 20 Märkten".

Von diesen Teilnehmern würden 96 % derjenigen, die bereits ein Elektrofahrzeug besitzen, erneut kaufen, was einem Anstieg von 4 % entspricht, seit genau diese Frage vor einem Jahr aufgeworfen wurde.

Weltweit betrachten 66 % aller Teilnehmer Strom als den bereits erwähnten "Treibstoff der Zukunft", ein Anstieg um 2 %.