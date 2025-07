Neue Strecke angekündigt für Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Shadow the Hedgehog aus dem Jahr 2006 war leider sehr mittelmäßig und schnell vergessen, aber es war nicht alles schlecht. Die vom Cyberspace inspirierte Bühne Digital Circuit ist eine der stilistischsten aller Zeiten im Sonic-Universum und feiert diesen September ein Comeback.

Sega hat nun bekannt gegeben, dass ein Track, der Digital Circuit gewidmet ist, in Sonic Racing: Crossworlds enthalten sein wird, und um die Sache noch besser zu machen, wurde die Musik von Takahiro Kai komponiert, der schon oft an Segas größten Titeln gearbeitet hat.

Hören Sie sich die Musik an und hören Sie sich den Track im Video unten an. Das Spiel erscheint am 25. September für PC, PlayStation, Switch und Xbox.