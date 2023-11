Neue Stellenanzeige deutet darauf hin, dass Wonder Woman ein Live-Service-Titel ist

HQ

Wir wissen bereits, dass Monolith Productions (Mittelerde: Mordors Schatten von Mordor) ein Spiel entwickelt, das auf DCs Wonder Woman basiert und dass dies ein storybasiertes Open-World-Spiel sein wird. Das Nemesis-System aus den Herr der Ringe-Titeln des Studios wird ebenfalls implementiert und an die Amazonenprinzessin des DC-Universums angepasst.

Jetzt sind auch Informationen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Wonder Woman ein Live-Service-Modellspiel sein wird, mit einer Stellenanzeige auf der Warner Bros.-Website, wo sie nach Entwicklern suchen, die möglicherweise "Erfahrung in der Wartung eines Live-Softwareprodukts oder -Spiels" haben.

David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, war zuvor offen für seine Investoren, dass Live-Service ein Ansatz ist, den das Unternehmen mit mehreren seiner Marken verfolgt, so dass es nicht verwunderlich ist, dass Wonder Woman in die gleichen Fußstapfen treten sollte. So erscheint im nächsten Jahr Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady Studios, das ebenfalls eindeutig dem gleichen Modell folgt.

"Unser Fokus liegt darauf, unsere größten Franchises von hauptsächlich konsolen- und PC-basierten Franchises mit Veröffentlichungsplänen von drei bis vier Jahren zu transformieren, um mehr Always-on-Gameplay durch Live-Dienste, Multiplattform- und Free-to-Play-Erweiterungen zu bieten, mit dem Ziel, dass mehr Spieler mehr Zeit auf mehr Plattformen verbringen. Letztendlich wollen wir das Engagement und die Monetarisierung in längeren Zyklen und auf höheren Ebenen vorantreiben. Wir haben spezifische Fähigkeiten festgelegt. Wir befinden uns derzeit unter der Skalierung und sehen erhebliche Chancen, nach dem Kauf höhere Einnahmen zu erzielen."

Was hältst du von Live-Service-Spielen?