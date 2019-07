Neue Spielszenen zeigen Freizeitaktivitäten in Shenmue 3

Der Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki hat am Wochenende in Paris auf der französischen Ausgabe der Japan Expo 2019 Shenmue 3 präsentiert. Ein kurzes Video und vier neue Screenshots haben wir auf dieser Veranstaltung von YS Net zu sehen bekommen, eine Wiederholung dieser Präsentation könnt ihr euch auf Youtube in englischer Sprache anschauen.

Der kurze Videoschnipsel wurde auf Twitch festgehalten, darin sehen wir einige der Situationen, die Ryo in diesem Abenteuer erleben wird. Das Material dient vor allem dazu, die überarbeiteten Charaktermodelle in Aktion zu sehen, es gibt aber auch einen Eindruck der Umgebungen wieder. In den Screenshots sehen wir derweil einige der Freizeitaktivitäten, mit denen wir uns in Shenmue 3 die Zeit vertreiben dürfen. Suzuki hat uns bereits auf der E3 erklärt, dass es verschiedene Arcade-Maschinen und -Spiele gibt, mit denen Spieler etliche Stunden beschäftigt sein werden. Auch einige Fan-Favoriten werden wieder dabei sein.

Ein gesonderter Punkt betrifft den Wiederspielwert vom neuen Shenmue: Laut dem Entwickler seien viele Situationen so konzipiert worden, dass sie sich auf mehreren Wegen lösen lassen. Daher soll sich die Spielerfahrung von Spieler zu Spieler unterscheiden, meint Suzuki. Das können PC- und PS4-Spieler ab dem 19. November selbst überprüfen.