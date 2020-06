Neue Skater in Tony Hawk's Pro Skater Remaster ausprobieren

Als Activision und Vicarious Visions schließlich bestätigten, dass Tony Hawk's Pro Skater und Tony Hawk's Pro Skater 2 als aufwändiges Remaster neu aufgelegt werden, wurde bereits darüber gesprochen, dass Vorbesteller Zugang zu einer Demoversion des legendären Warehouse-Levels erhalten würden, noch ehe die Sammlung erscheint. Genauere Informationen wollten sie damals nicht mit uns teilen, doch jetzt sind sie die Teams bereit, uns mehr zu verraten.

In einem neuen Trailer erfahren wir zum Beispiel, dass uns mehr Skater als ursprünglich gedacht zur Verfügung stehen. Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura und Shane O'Neill machen mit ihren eigenen Stärken, Schwächen und Tricks bei der Action mit, was ein echtes Skate-Fest zu werden verspricht. Gleichzeitig wissen wir, dass die besagte Warehouse-Demo am 14. August verfügbar sein wird, also drei Wochen bevor wir die gesamte Erfahrung erhalten.