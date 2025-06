Neue Sims-ähnliche Paralives erscheint am 8. Dezember

Ein neuer Name im Lifesim-Spiel wird bald erscheinen, denn Paralives hat das Veröffentlichungsdatum des Early Access bestätigt.

Das Spiel, in dem du dein Traumhaus, dein Leben und deinen Charakter erstellst, wird am 8. Dezember im Early Access veröffentlicht. Paralives ermöglicht es dir, deinen eigenen Charakter zu erstellen, ihn in die Welt zu setzen und im Wesentlichen sein Leben für ihn zu leben.

Sie können eine Traumkarriere verfolgen, ihre wahre Liebe finden oder einfach nur für immer mit ihrem Lieblingshaustier entspannen. Das Spiel hängt nicht wirklich von einem Hauptgimmick ab und scheint nur eine solide Lebenssimulation für Spieler zu sein, die eine Alternative zu den großen Namen suchen.

Mit der Absage von Life by You und InZOI, das vielleicht ein wenig unter dem Radar fliegt, könnte Paralives Simulationsfans die Sims-Alternative bieten, auf die sie gewartet haben.