Neue Sicherheitsrahmen für Gaming, vorgestellt von Microsoft, Nintendo und Sony

HQ

Sie können in mehreren Bereichen Konkurrenten sein, aber auch Kollegen, die viel miteinander zu tun haben, und am Mittwochabend veröffentlichten Microsoft, Nintendo und Sony ein gemeinsames Dokument, das man vollständig lesen kann, indem man auf den Namen jedes Unternehmens klickt.

Das Projekt begann 2020 und zielt darauf ab, die Online-Sicherheit für Spieler zu erhöhen – etwas, das sie natürlich gemeinsam besser machen können. Sie schreiben:

"Wir sind überzeugt, dass Gaming für alle ist und bemühen uns, positive und angenehme Erlebnisse für alle zu bieten, besonders für unsere jüngsten Spieler. Wir arbeiten daran, dies durch einen multidisziplinären Ansatz zu erreichen, indem wir fortschrittliche Technologie, forschungsgetriebene Erkenntnisse, unterstützende Gemeinschaftsarbeit und qualifizierte menschliche Aufsicht integrieren."

Sie haben ein gemeinsames Dokument mit mehreren konkreten Ideen und Zielen erstellt, darunter sich gegenseitig dabei zu helfen, den Überblick über Personen zu behalten, die das Erlebnis für andere ruinieren oder online unangenehm sind, sodass es nicht mehr so einfach ist, einfach die Konsole zu wechseln und weiterzumachen wie zuvor. Zum Beispiel schreiben sie, dass sie "angemessene Durchsetzungsmaßnahmen bei Verstößen ergreifen werden, einschließlich der Einschränkung von Spielern, unsere Dienste wegen Fehlverhaltens zu nutzen, mit eskalierenden Beschränkungen bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen."

Die Tatsache, dass Microsoft, Nintendo und Sony sich auf diese Weise gegenseitig unterstützen, erhöht natürlich die Chancen, online Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, und wir drücken die Daumen, dass die Ziele erreicht werden. Was hältst du von diesem gemeinsamen Engagement?