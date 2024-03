Neue Serie von "Train to Busan"-Regisseur steckt voller Body-Horror

Netflix hat eine weitere Live-Action-Anime-Adaption in Parasyte: The Grey geplant. Regie führt Yeon Sang-Ho, der Mann hinter dem koreanischen Zombie-Hit Train to Busan und der Hellbound-Serie.

Parasyte: The Grey folgt einer Welt, in der die Menschheit von Parasiten überfallen wird, die ihren Körper und Geist mit Leichtigkeit übernehmen können. Außerdem passen diese Parasiten ziemlich gut zum Menschen, außer dass sie ihren Körper in mehrere, tödliche Stücke spalten können.

Wenn das nach deinem Ding klingt, schau dir den Trailer unten an. Die Serie feiert am 5. April auf Netflix Premiere.