Neue, schöne Bilder aus Xbox Game Studios' kommendem Microsoft Flight Simulator

Nicht allzu viele Leute haben Zugriff auf den Testlauf von Microsofts aufwendigen Flugsimulator, doch diejenigen, die bereits auf Wolke Sieben schweben, sind manchmal so freundlich uns einige wirklich köstliche Screenshots aus dem Spiel zu teilen. Neulich wurde eine ganze Reihe frisch aufgenommener Bilder aus dem Spiel veröffentlicht, die wir euch unbedingt zeigen wollten. Der Veröffentlichungstermin für Microsoft Flight Simulator steht noch nicht fest, aber Hobbypiloten dürfen wohl im Laufe des Jahres auf dem PC in die virtuellen Lüfte abheben. Eine Xbox-One-Version soll ebenfalls in Arbeit sein.