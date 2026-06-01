Neue Schiedsrichterregeln für die Weltmeisterschaft bekanntgegeben: Torhüter täuschen Verletzungen und Fouls vor Freistößen vor

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Die Weltmeisterschaft 2026 wird eine Vielzahl von Regeländerungen für Schiedsrichter enthalten, die in den vergangenen Monaten geprüft und genehmigt wurden und am Sonntag vom FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina bestätigt wurden. Die neueste dieser Regeln erlaubt den Einsatz des Video Assistant Referee (VAR) für klare Vergehen der angreifenden Mannschaft (nicht der Verteidiger) bei Eckstößen oder Freistößen, bevor der Ball in Bewegung gesetzt wird.

Wenn der VAR feststellt, dass ein Angriffsspieler ein Foul begangen hat, das direkt auf ein Tor, einen Elfmeter oder eine Disziplinarmaßnahme gewirkt hat, bevor der Ball in Bewegung gesetzt wurde, empfiehlt er dem Schiedsrichter auf dem Feld, die Aktion auf den Monitoren zu überprüfen, was dazu führen kann, dass die Ecke oder der Freistoß erneut genommen wird.

"Wir finden es sehr unfair, dass das Tor gegeben wird, wenn der Verteidiger nicht verteidigen kann", erklärte Collina. "Ein klarer, illegaler Block von einem Angreifer. Das einzige Ziel war es, den Verteidiger daran zu hindern, gegen seinen Gegner zu verteidigen."

Eine weitere neue Änderung ist, dass Spieler das Spielfeld nicht verlassen dürfen, um in den technischen Bereich zu gehen und mit Trainern zu sprechen, wenn ein Torwart verletzt ist (oder wie es oft vorkommt, eine Verletzung "vortäuschen", um den Spielern Zeit für eine improvisierte Auszeit mit dem Trainer zu geben).

Während der Weltmeisterschaft (und nach einer Überarbeitung, vielleicht bei anderen Turnieren) müssen die Spieler auf dem Platz bleiben, obwohl sie diesen "kostenlosen" Auszeitpunkt mit zwei verpflichtenden Trinkpausen pro Spiel haben, zwei pro Halbzeit.

Weitere zuvor gemeldete Änderungen umfassen Sanktionen (rote Karten), wenn ein Spieler sich den Mund zuhält, Countdowns für Auswechslungen (10 Sekunden, damit Spieler das Spielfeld am nächsten Punkt verlassen, fünf Sekunden für Einwürfe oder Torschüsse) sowie die Ausweitung der Rechte des VAR, Eckstöße und zweite gelbe Karten zu überprüfen.