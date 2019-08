Neue Saison-Reise und Balance-Updates für Diablo 3 geplant

Sieben Jahre sind seit der Premiere des aktuellen Diablo-Ablegers vergangen, trotzdem scheint das Interesse der Spieler nach wie vor zu bestehen. In einem Blog-Beitrag bestätigte Blizzard das große Interesse der Spieler zum Start der aktuellen Saison, deshalb arbeitet das Team auch in Zukunft weiter an Updates. Blizzard plane ein neues Rüstungsset für alle sieben Klassen und natürlich weitere legendäre Gegenstände. Der Entwickler verspricht bessere Kommunikation, etwa beim Austesten neuer Features auf den PTR-Servern (das soll beibehalten werden) und sie bedanken sich für das bereits abgelieferte Feedback der treuen Spieler. Hinweise zu einem neuen Teil gibt es in diesem Beitrag nicht, stattdessen scheint das Studio noch viele Monate lang an Diablo III weiterarbeiten zu wollen.