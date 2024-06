Neue Runde von Entlassungen und zwei Standortschließungen in den Avalanche Studios

HQ

Selbst in Zeiten wie diesen, in denen wir die Zukunft der Branche auf besondere Weise mit Veranstaltungen und großen Markteinführungen feiern, vergessen wir nicht, dass sich 2024 als das schlechteste Jahr aller Zeiten für die Arbeiter erweist, die die Titel schaffen, die wir so sehr lieben. Jetzt haben wir die Bestätigung, dass ein weiteres großes Entwicklungsteam seine Belegschaft und Büros auf der ganzen Welt abbaut.

Avalanche Studios, Schöpfer der Just Cause-Serie, Mad Max, Rage und vieler anderer, haben auf ihrer offiziellen Website eine Erklärung veröffentlicht, in der sie darüber informieren, dass sie zwei ihrer fünf Standorte auf der ganzen Welt (New York und Montreal) schließen und ihre globale Belegschaft um 9% reduzieren werden, was sich in 50 Redundanzen übersetzt.

"Dies ist eine außergewöhnlich schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie notwendig ist, um eine stabile und nachhaltige Zukunft für das Unternehmen zu gewährleisten.

"Unser Fokus liegt jetzt darauf, alle Avalancher in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir sind dankbar für die unschätzbaren Beiträge derjenigen, die ausscheiden und sich weiterhin dafür einsetzen, unseren Spielern ein fantastisches Spielerlebnis zu bieten."

Es ist derzeit nicht bekannt, ob eines der laufenden Projekte des Unternehmens betroffen ist. Laut der Website Game Industry Layoffs, die Arbeitsplatzverluste für Branchenfachleute verfolgt, sind allein in diesem Jahr bereits mehr als 10.200 Arbeitsplätze verloren gegangen .