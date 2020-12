Neue Route und drei DLC-Charaktere treffen auf Captain Tsubasa: Rise of New Champions

You're watching Werben

Ab sofort begrüßt Captain Tsubasa: Rise of New Champions die ersten drei DLC-Fußballer aus dem 25-Euro-teuren Charakterpass. Jeder dieser Zusatzcharaktere bringt eigene Fähigkeiten mit auf den Platz, die laut Bandai Namco spektakuläre Fußballmomente ermöglichen sollen. Gleichzeitig haben die Entwickler die Spielversion 1.10 bereitgestellt, die eine kleine Bonusepisode zur Otomo-Mittelschule in den Story-Modus "Episode: New Hero" integriert. Diese Herausforderung ist wohl in erster Linie an Teamplayer ausgerichtet, ihr könnt euren Mannschaftszusammenhalt damit also auf die Probe stellen.

Um unerfahrenen Spielern dabei zu helfen, die Spielsysteme von Captain Tsubasa: Rise of New Champions besser zu verinnerlichen, hat sich das Entwicklerteam dazu entschieden, einen Assist-Modus zum Sporttitel hinzuzufügen. Laut dem Entwickler hilft dieser dabei, das Tsubasa-Erlebnis zu verbessern - wie genau das funktioniert, verraten sie uns allerdings nicht. Abgerundet wird das alles durch kleinere Anpassungen in den Modi Versus und Online-Versus, die die Qualität der Online-Matches weiter verbessern sollen. Der neue Trailer zeigt euch die gröbsten Neuerungen.