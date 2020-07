Neue Region im Highlight-Trailer von Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes soll am 20. August zum letzten Mal erweitert werden. In einem Trailer erhielten wir letzte Woche einen Einblick in eine der beiden Regionen, die mit der Erweiterung "Subject 2023" in das Spiel gelangen wird - Ward Prime. Das Add-On wird für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht und soll nur knapp 10 Euro kosten. Die Complete Edition von Remnant: From the Ashes wird am selben Tag zum Preis von 50 Euro veröffentlicht und enthält neben dem Basisspiel die DLCs Swamps of Corsus und Subject 2923.

