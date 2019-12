Neue Patente zeigen optimierten Pokéball Plus

Als Pokémon: Let's Go Pikachu!/Let's Go Evoli! im vergangenen Jahr auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurde, bot Nintendo eine alternative Steuerungsart in Form eines sogenannten Pokéball-Plus-Gadgets an. Weil man das Spiel mit einer Hand spielen konnte, genügte das rudimentäre Accessoire, das einen erweiterten Funktionsumfang zum AR-Hit Pokémon Go darstellt und allein dadurch für einige Spieler deutlich interessanter wurde. Beim diesjährigen Pokémon Schild/Schwert benötigt man das Gadget nicht, allerdings gibt es ein paar Anzeichen dafür, dass Nintendo noch nicht bereit ist, das Konzept aufzugeben.

Nintendo Life hat bemerkt, dass das japanische Unternehmen fünf neue Patente eingereicht hat, die mit einem aktualisierten Modell dieses Geräts zu tun haben. Sonderlich viele Infos gibt es nicht und wie üblich müssen Patente nicht unbedingt für fertige Produkte verwendet werden. Doch dass sich Nintendo weiterhin mit dem Teil beschäftigt, ist bereits aufschlussreich: Womöglich könnten vor einem kommenden Pokémon-Kernrollenspiel weitere Titel nach Let's-Go-Art entstehen? Was denkt ihr eigentlich über den Pokéball Plus?

