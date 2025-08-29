Neue Operationen, Waffen, Feinde und mehr in der Warhammer 40,000: Space Marine II Year 2 Roadmap enthüllt

HQ

Es ist fast ein Jahr her, dass Warhammer 40,000: Space Marine II aus seiner Drop-Kapsel hervorgebrochen ist, und wir haben bereits eine Fülle von Inhalten von Saber Interactive, um unsere Kämpfe in der düsteren fernen Zukunft frisch und interessant zu halten.

Es gibt jedoch keine Pläne, in absehbarer Zeit mit zusätzlichen Updates aufzuhören. Wie im Year 2-Trailer zu Warhammer 40,000: Space Marine II und der von Saber bereitgestellten Roadmap gezeigt, können wir sehen, dass es noch viel mehr auf dem Plan hat in Bezug auf kosmetische Gegenstände, neue PvE- und PvP-Karten, Spielmodi und mehr.

Am 4. September beginnt Jahr 2 mit der Veröffentlichung des zweiten Season Pass des Spiels. Für diejenigen, die sich nicht mit zusätzlichen kosmetischen Inhalten, neuen Gegnern, Waffen und einer zusätzlichen Mission ausgeben wollen, wird an diesem Datum auch eine zusätzliche Mission für alle Besitzer von Space Marine II veröffentlicht.

Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir, dass Patch 12 im ersten Quartal nächsten Jahres der nächste große Wurf zu sein scheint, da er die Techmarine-Klasse ins Spiel bringt, die wahrscheinlich die Meta und die Art und Weise, wie die Leute spielen, erheblich verändern wird.