Neue offene Beta für Monster Hunter: Wilds ab Februar

HQ

Capcom hat eine neue offene Beta für Monster Hunter: Wilds vor der offiziellen Veröffentlichung am 28. Februar 2025 angekündigt. Spieler, die einen Vorgeschmack auf die Action bekommen möchten, haben zwei Gelegenheiten, sich darauf zu stürzen – zuerst vom 6. bis 9. Februar und dann wieder vom 13. bis 16. Februar. Diese Beta ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen Charaktere zu erstellen, sich auf die Handlung des Spiels einzulassen und eine spezielle Monsterjagdmission zu bewältigen.

Egal, ob du ein langjähriger Fan oder ein Neuling in der Franchise bist, diese Beta-Wochenenden versprechen jede Menge Action mit vollem Zugang auf allen Plattformen. Die Beta bietet einen Einblick in die Mechanik und Grafik des Spiels, während die Spieler beginnen, in die riesige Welt einzutauchen. Monster Hunter: Wilds wird auf dem Vermächtnis der Serie aufbauen und ein spannendes Vorab-Erlebnis bieten.

Sind Sie bereit, sich der Jagd anzuschließen und einen ersten Blick auf Monster Hunter: Wilds zu werfen?