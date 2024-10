Neue Notabschaltung von Sea of Thieves Servern

HQ

Wieder braut sich ein Sturm über Sea of Thieves zusammen. Die letzten Wochen waren hektisch für das Entwicklerteam von Rare, das mehrere Notabschaltungen vornehmen und seine Server herunterfahren musste, während es kritische Fehler im Spiel patchte, die durch die jüngsten Updates verursacht wurden. Tatsächlich mussten sogar einige der neuen Funktionen, die für die aktuelle Saison 14 des Spiels geplant waren, verworfen werden. Und heute ist die Flutwelle wieder auf Land getroffen.

Das offizielle Sea of Thieves -Konto hat gerade eine sofortige Notabschaltung des Servers angekündigt. Das Besorgniserregende dieses Mal ist, dass sie die Gründe für die Abschaltung nicht angegeben haben, sodass wir nicht wissen, was dieses Mal kaputt gegangen ist. Spieler berichten, dass sie 200 Ping bekommen, während sie mit der Beute zu den Basen fertig sind. Rare wird die Wiedereröffnung auf seinen sozialen Konten erneut bekannt geben.

Hoffen wir, dass die Entwickler das Problem bald finden, da dies die dritte Abschaltung des Spiels in weniger als einem Monat ist. Saison 14 erweist sich für Sea of Thieves als jede andere Saison zuvor, und jetzt ist die Anzahl der Piraten dank der Veröffentlichung in diesem Jahr auf PS5 höher als je zuvor.

Hatten Sie in letzter Zeit Probleme mit Sea of Thieves ?