Neue Nintendo Switch Lite in lachsfarben begleitet Animal Crossing

Obwohl Nintendo weite Teile der Hardware-Produktion der Switch-Hybridkonsole aus China ausgelagert hat, sorgt der anhaltende Kampf gegen das Coronavirus dafür, dass wichtige Teile nicht gefertigt werden, was die Bereitstellung neuer Modelle erschwert. Obwohl der Publisher bereits vor Lieferengpässen warnte, hält das Marketing-Team weiterhin an den Plänen zur Unterstützung von Animal Crossing: New Horizons fest, das am 20. März erscheint. Nintendo erwartet viele neue Verbraucher, die sich zum Start eine Switch kaufen werden, um das sehr beliebte Abenteuer zu spielen, weshalb sie diese Woche weitere Hardware-Modelle vorgestellt haben.

Zusätzlich zu der Ende Januar angekündigten Nintendo Switch Animal Crossing Special Edition hat das japanische Unternehmen eine Nintendo Switch Lite in der Farbe Coral (lachsfarben) vorgestellt. Die dedizierte Handheld-Fassung der Konsole im Farbton Pastellkorallenrosa wird am 3. April dieses Jahres erscheinen. Bisher haben wir lediglich die Bestätigung für den amerikanischen Markt erhalten, doch Nintendo Europa lässt sich diese Chance mit Sicherheit nicht entgehen. Das Gerät wird etwa 200 Euro kosten, was dem Grundpreis der Switch Lite entspricht.