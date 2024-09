Neue Netflix-Doku erzählt die Geschichte eines jungen Mannes in World of Warcraft

The Remarkable Life of Ibelin feierte erstmals im Januar dieses Jahres auf dem Sundance Film Festival Premiere, aber nächsten Monat wird es seinen Weg zum Streaming auf Netflix finden. Der Film folgt dem Leben von Mats Steen, der an einer degenerativen Muskelerkrankung litt.

Als er älter wurde, verließ sich Mats mehr auf seinen Rollstuhl und seine Unterstützung. Er verbrachte immer mehr Stunden vor einem Bildschirm, was dazu führte, dass seine Eltern sich Sorgen um sein Leben machten. Als Mats jedoch 2014 im Alter von 25 Jahren verstarb, fand seine Familie heraus, dass er ein wichtiges Mitglied einer World of Warcraft-Gilde war.

In der Rolle des schneidigen Schurken Ibelin lebte Mats ein ganz anderes Leben. "Der Film nimmt uns mit auf eine Reise durch die Breite von Mats Steens abenteuerlichem Online-Leben, stellt uns Ibelin, seine charismatische World of Warcraft-Persona, vor und unterstreicht, wie Gemeinschaft und gefühlvolle Beziehungen die Grenzen der physischen Welt überschreiten können", schreibt Netflix in einem Tudum-Artikel.

Den Trailer zu The Remarkable Life of Ibelin könnt ihr euch unten ansehen, und er wird am 25. Oktober Premiere haben.