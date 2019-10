Neue Monster und Updates von Monster Hunter World: Iceborne bis 2020 detailliert

Heute wurde Monster Hunter World: Iceborne mit einem Titel-Update erweitert. Das Highlight ist der Rajang, ein gefährliches Monster, das in einem neu hinzugefügten Teil der Leitlande/Guided Lands angetroffen werden kann. Eine Quest führt euch in diesen Teil des Gebiets ein, ihr solltet aber natürlich entsprechend vorbereitet sein. Das End-Game wurde mit zwei seltenen Varianten gehärteter Monster erweitert (goldener Rathian und silberner Rathalos).

Außerdem hat Capcom eine Änderung an den mehrlagigen Rüstungen eingefügt, die auf dem Feedback der Fans basieren. Es ist endlich möglich, das Aussehen der eigenen Gegenstände zu verändern, somit schließt sich Monster Hunter: World dem Fashion-Trends des Soulslike-Genres an. Eine letzte Neuerung ist, dass wir die Zimmer anderer Spieler besuchen dürfen, was eine nette Geste sein dürfte.

Bis Ende des Jahres dürfen sich Spieler von Monster Hunter World: Iceborne auf weitere spannende Inhalte freuen. Im November steht das Crossover-Event mit dem Remake von Resident Evil 2 an, außerdem startet die Kollaboration mit Horizon: Zero Dawn. Bis Ende des Jahres will Capcom ein noch unbekanntes Monster ins Spiel einführen und im Januar 2020 startet Iceborne dann endlich auf dem PC. Mehr Infos zu den neuen Inhalten des Add-Ons findet ihr in unserer Kritik.