Neue Mitarbeiter sollen Ghost of Tsushimas "volles Potenzial" entfalten

Allmählich deutet einiges darauf hin, dass sowohl Naughty Dog als auch Kojima Productions mit ihren jeweiligen Blockbuster-Spielen gute Fortschritte erzielen. Daher ist es nur natürlich zu fragen, wie es eigentlich bei Ghost of Tsushima aussieht, dem anderen hochkarätigen PS4-Exklusivtitel, auf den wir warten.

Auch hier sieht es so aus, als ob die Produktion voranschreitet, allerdings scheint Sucker Punch den anderen Entwicklern etwas hinterherzuhängen. Das amerikanische Studio hat kürzlich eine Reihe von Stellenausschreibungen veröffentlicht, in denen sie nach neuen Mitarbeitern suchen. Diese Talente sollen dabei helfen, das "volle Potenzial" von Ghost of Tsushima zu realisieren. Das hört sich für uns so an, als ob die Hauptbestandteile des Spiels noch unvollständig sind.

Quelle: Gamasutra