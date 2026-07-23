Neue Matchmaking-Systeme, "inspiriert von klassischen Spielen", erscheinen in der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 und Modern Warfare 4

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Eines der lautstarksten und explosivsten Themen in der Welt von Call of Duty ist, wie das Matchmaking-System grundsätzlich funktioniert. Seit Jahren wird ein skillbasiertes Matchmaking-(SBMM)-System verwendet, was die Fans oft sehr frustriert, da jedes Mehrspielerspiel extrem anspruchsvoll wird und es nie eine Unterschiede zwischen schweren, einfachen und mittleren Schwierigkeitsgraden gibt. Das liegt daran, dass Lobbys basierend darauf aufgebaut werden, wie ein Spieler in Mehrspielermatches spielt, was theoretisch Sinn macht, aber in der Praxis jedes ungerankte Spiel wie ein spannendes und hochrisikoreiches Ranglisten- oder Konkurrenzmatch wirken lässt.

Deshalb haben sich die Fans jahrelang lautstark dafür eingesetzt und gekämpft, SBMM zu entfernen. Es gab Gelegenheiten, bei denen Activision mit der Idee gespielt hat, aber es scheint, als würden bedeutendere Schritte kommen, um ein alternatives System einzuführen.

Nachdem Black Ops 1 und 2 auf die PlayStation 5 portiert wurden, hat der Call of Duty-Entwickler bemerkt, dass Fans sein eher "klassisches" Matchmaking-System genießen, weshalb bald etwas Ähnliches in Call of Duty: Black Ops 7 s Staffel 5 und in den Call of Duty: Modern Warfare 4 Beta-Wochenenden eingeführt wird.

Dies gilt als ein "neues Matchmaking-System, inspiriert von diesen klassischen Spielen", und obwohl unklar ist, wie sich diese " Open"- Playlists, wie sie genannt werden, vom tatsächlichen 'klassischen' Matchmaking-System älterer CoD-Spiele unterscheiden werden, scheinen viele von der Idee fasziniert zu sein.

Kurz gesagt: Die Fans müssen einfach den neuen Modus ausprobieren und sehen, wie er sich schlägt, bevor sie entscheiden, ob dies die Zukunft des Call of Duty-Matchmakings sein soll oder nicht.