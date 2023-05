Neue Marathon-Details in einem Behind-the-Scenes-Video enthüllt

HQ

Bungie hat uns alle vor ein paar Tagen überrascht, als es Marathon enthüllte, eine Rückkehr zu seiner ersten IP nach fast 30 Jahren seit seiner Gründung. Während wir beim PlayStation Showcase nur einen Cinematic-Trailer bekommen haben, hat uns Bungie in einem Behind-the-Scenes-Video einige weitere Details verraten.

Das Video mit dem Titel "Was ist Marathon?" gibt uns einen Einblick in einige Gameplay-Mechaniken, die unglaublich ehrgeizig klingen. Zum Beispiel wird von Bungie darauf hingewiesen, dass es im Spiel einige Fortschrittsmechaniken gibt, die dazu führen können, dass Dinge für die gesamte Community freigeschaltet werden, wie z. B. Artefakte, die in Spielen gefunden werden, die neue Karten freischalten können.

Bungie zielt mit diesem Extraktions-Shooter auf von Spielern geführte Geschichten ab und ermöglicht es dem Spieler, viele Entscheidungen zu treffen, einschließlich des Spielerfortschritts und der Build-Vielfalt.

Sehen Sie sich das Video unten in voller Länge an. Bist du auf Marathon gehypt?