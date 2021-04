You're watching Werben

In weniger als einem Monat erwartet uns Hood: Outlaws & Legends von Sumo Digital. In dem Multiplayer-Spiel versuchen zwei feindliche Mannschaften, sich gegenseitig ihre Reichtümer zu stehlen. Ein Trailer stellt nun die Karte "New Barnsdale" vor, eine "berüchtigte Straße", die nur passiert werden darf, wenn dem Staat eine Gebühr bezahlt wird.

Hood: Outlaws & Legends soll am 10. Mai für PC, Playstation 4/5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Hier geht es zum neuen Video: