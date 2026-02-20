Neue LEGO Formel-1- und Ferrari-Sets geleakt: Charles Leclerc und Lewis Hamiltons Helme

HQ

LEGO richtet sich weiterhin an Sammler und Sportfans mit ihren Erwachsenen-Sets, die der Formel 1 (wie dem Michael Schumacher-Auto ) oder Fußball gewidmet sind (mehrere Sets erscheinen vor der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr). Die Formel 1 hat sich als eine der erfolgreichsten und aufregendsten LEGO-Serien erwiesen, und in Zukunft werden neue Produkte erscheinen. Statt Autos... Helme.

Eine neue Welle (oder zumindest ein paar Sets) wurde diese Woche veröffentlicht, die große (nicht ganz realitätsgroße, aber dennoch sehr detaillierte) Versionen von Helmen von Ferraris Charles Leclerc (in Rot) und Lewis Hamilton (in Gelb) zeigte. Hamiltons gelber Helm sorgte letztes Jahr bei seiner Enthüllung (vor einer äußerst enttäuschenden Debütsaison bei Ferrari) für Aufsehen und ist cool, ihn in LEGO-Form zu haben.

Die ersten (verschwommenen) Bilder der Helme, mit einer LEGO-Minifigur, wurden auf Instagram geleakt. Offenbar werden sie laut früheren Leaks am 1. Mai 2026 zu einem Preis von 89,99 US-Dollar erscheinen. Für die genauen Informationen müssen wir abwarten.

LEGO und Formula 1 haben in den letzten Monaten außerdem mehrere Sets unterschiedlicher Größe veröffentlicht. Dieses Set ist Teil der LEGO Icons-Reihe für Erwachsene (auf der Verpackung ist ein 18+ Exemplar) und ergänzt Nigel Mansell mit dem Williams FW14B sowie Ayrton Senna und dem McLaren MP4/4.