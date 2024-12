Neue League of Legends-Serie in Entwicklung

HQ

Vor ein paar Tagen haben wir über die aufregenden Pläne von Arcane -Schöpfer Christian Linke gesprochen, das League of Legends-Universum zu erweitern, und jetzt hat er einige aufregende Updates darüber geteilt, was kommen wird. In einem kürzlichen Interview mit The Direct bestätigte Linke, dass sich derzeit mehrere Spin-offs in der Entwicklung befinden, obwohl sie sich noch in einem frühen Stadium befinden. Diese neuen Serien werden sowohl frische Charaktere erkunden als auch die Geschichte von Arcane fortsetzen, so dass sich die Fans noch mehr darauf freuen können.

"Wir haben definitiv eine Reihe von Produkten, die irgendwie aus 'Arcane ' geboren wurden. Wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir uns gerade erst weiterentwickeln. Noch ist nichts in voller Produktion, aber wir entwickeln ziemlich aggressiv ein paar von ihnen, auf die wir uns freuen."

"Wir wollen mehr Geschichten erzählen... Einige der Charaktere, die wir gerade entwickeln, sind völlig neue Charaktere aus unserer IP, andere sind eine Fortsetzung von 'Arcane."

Während Details zu den Hauptfiguren unter Verschluss bleiben, deutete Linke an, dass einige bekannte Gesichter aus Arcane zurückkehren könnten. Angesichts der Tatsache, dass das Finale von Staffel 2 viele Fragen unbeantwortet ließ, ist es möglich, dass beliebte Charaktere ein Comeback feiern könnten - oder vielleicht werden völlig neue Helden aus dem LoL-Universum auftauchen.

Worauf freust du dich am meisten in diesen kommenden League of Legends-Spin-offs? Neue Charaktere oder ein tieferes Eintauchen in die Geschichte?