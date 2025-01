Neue League of Legends Filmsequenz setzt Arcanes Vermächtnis fort

HQ

Eine neue Filmsequenz von League of Legends markiert den Beginn der Saison 1 2025 des Spiels und setzt die Handlungsstränge fort, die durch Arcane berühmt geworden sind. Die Filmsequenz, die von Fortiche, dem Animationsstudio hinter der Netflix-Serie, erstellt wurde, bietet einen tieferen Einblick in Noxus, ein mächtiges politisches Imperium in Runeterra, sowie in einige bekannte Charaktere wie Katarina, Darius und die schwer fassbare Mel. Die Handlung ist weiter mit Arcane verbunden, vor allem durch den Auftritt von Vladimir und LeBlanc, die Pläne besprechen, die die Ereignisse der Serie widerspiegeln.

Riot Games macht große Fortschritte in seinem Storytelling-Ansatz für 2025, wobei sich jede Saison auf verschiedene Regionen von Runeterra konzentriert. Erwartet neue Inhalte, darunter Champions, Skins und Gameplay-Änderungen, sowie die sich entwickelnden Handlungsstränge, die die Fans fesseln werden.

Glaubst du, dass die Verbindung zwischen Arcane und League of Legends das Gesamterlebnis verbessert?