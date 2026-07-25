Neuer Lanterns Trailer legt die mysteriöse Prämisse der Serie fest

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Wir haben bereits einige Vorschaue von Lanterns gesehen, der kommenden Green Lantern-Serie, die am 16. August auf HBO Max Premiere feiert. Nur noch drei Wochen vor Schluss steigert Warner die Begeisterung noch weiter und veröffentlicht einen etwas längeren Trailer, der ein besseres Gefühl für die Geschichte vermittelt.

Er wurde zuvor als leicht von Science-Fiction angelehnte Version der ersten Staffel von True Detective beschrieben, und obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, wie genau das ist, scheint es durchaus Ähnlichkeiten mit diesem Mordrätsel zu geben. Weder Hal Jordan (gespielt von Kyle Chandler) noch John Stewart (gespielt von Aaron Pierre) scheinen mit ihrer Aufgabe im Trailer besonders zufrieden zu sein, in dem wir auch Sinestro kennenlernen.

Außerdem hat der Fanliebling aus Superman, Guy Gardner (gespielt von Nathan Fillion), einen kurzen Auftritt. Alles in allem sieht es sehr vielversprechend aus in dem, was offenbar das dunkelste DCU-Projekt bisher ist. Schauen Sie es sich unten an.