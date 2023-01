Neue Konzeptzeichnung für The Last of Us Multiplayer-Spiel enthüllt

In einem neuen Blogbeitrag haben Naughty Dog ihre bevorstehenden Projekte besprochen und über die Vergangenheit von The Last of Us nachgedacht. Während es den Start der HBO-Show gibt, auf den man sich freuen kann, gibt es auch einige andere Dinge in Arbeit, wie es scheint.

Wir haben nämlich ein neues Stück Konzeptzeichnung für den Spin-off-Multiplayer-Titel The Last of Us, das ein baufälliges Kreuzfahrtschiff mit zwei Überlebenden im Vordergrund zeigt. Es gibt kein Wort darüber, wer diese Leute sind oder wie dieses Bild mit dem Spiel verbunden ist, aber Druckmann verspricht, dass das Spiel ehrgeizig sein wird.

"Wir werden einige lustige Überraschungen für euch bereithalten, aber später in diesem Jahr werden wir euch einige Details zu unserem ehrgeizigen Multiplayer-Spiel The Last of Us anbieten. Mit einem Team unter der Leitung von Vinit Agarwal, Joe Pettinati und Anthony Newman entwickelt sich das Projekt zu einer frischen, neuen Erfahrung aus unserem Studio, die jedoch in der Leidenschaft von Naughty Dog verwurzelt ist, unglaubliche Geschichten, Charaktere und Gameplay zu liefern. "

Wenn es in "unglaublichen Geschichten" verwurzelt ist, wie Druckmann sagt, werden wir wahrscheinlich keinen kompetitiven Shooter aus dem Spiel bekommen, obwohl es abgesehen davon ziemlich offen erscheint, was The Last of Us Multiplayer auf Lager hat. Was würdest du gerne vom Spiel sehen?