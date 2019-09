Neue Karte in Apex Legends: Season 3 bestätigt

Respawn hat in den letzten Wochen viele spannende, sich aufeinander aufbauende Teaser zur kommenden, dritten Saison von Apex Legends vorbereitet. Wir haben bereits die neue Legende Crypto gesehen, doch ein paar Fans vermuteten sehr richtig, dass der Titanfall-Entwickler noch etwas Größeres in Planung hat. In einem neuen Video bringt das Studio die dritte Saison ihres Battle-Royale-Shooters auf den Weg und zeigt darin einen Ausblick auf eine weitere Karte. Die Legenden verlassen den Planeten Solace und begeben sich zu einem Ort, der World Edge genannt wird und auf dem Planeten Talos liegt. Im Trailer wirkt das neue Gebiet deutlich farbenfroher, als es Kings Canyon. Außerdem konnten wir einen ersten Blick auf die Tricks von Crypto werfen. Anfang nächster erwarten wir nähere Informationen, denn die zweite Saison (Angriffsgefecht) endet in wenigen Tagen.

