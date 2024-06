Neue JBL-Kopfhörer kommen jetzt mit einem Nintendo Switch- (und Sommer-) Flair

HQ

Vor einem Monat nahmen wir an einer Präsentation am See in Madrid teil, bei der wir nicht nur alles über die neuesten Live 3 TWS-Ohrhörer von JBL by Harman erfuhren, sondern auch über die Auswahl der neuen Quantum-Produkte, die Gaming-Reihe des Unternehmens. Wir haben dieses Interview geheim gehalten, bis der Hersteller bereit war, die Produkte öffentlich zu enthüllen, und jetzt ist es an der Zeit.

Die JBL Quantum 100N der Einstiegsklasse begleiten die früheren 100X und 100P in der konsolenspezifischen Branding-Manier und setzen jetzt auf das erkennbare Rot und Blau der Nintendo Switch Joy-Cons anstelle der Grüntöne der Xbox und der dunklen Blautöne der PlayStation. Außerdem wird der ursprüngliche Quantum 100 mit der M2-Revision aktualisiert, mit frischeren Farben und, was noch wichtiger ist, kühleren und bequemeren Kissen, jetzt, da der Sommer da ist.

Spielen Sie das vollständige Interview mit Untertiteln in Ihrer Landessprache ab, um auch einen Blick auf das kabelgebundene Quantum 50, das ebenfalls aktualisierte Quantum 360 Wireless oder die drei verschiedenen Quantum Stream-Mikrofone zu werfen.

Aber wenn Sie im Sommer eher Musik hören als spielen möchten, haben wir gerade den sehr beeindruckenden JBL Live Beam 3 getestet, der erst vor wenigen Tagen als Teil der neu iterierten Buds/Beam/Flex Live 3 TWS-Reihe veröffentlicht wurde. Ebenso können Sie im folgenden Interview mit Harmans Mikael Herje mehr über sie erfahren: