Neue Inhalte in Fortnite online - Kapitel 2 Season 3

Sommerliche Temperaturen heizen nicht nur die Temperaturen in Deutschland auf, auch in Fortnite geht es jetzt wieder heiß her. Die neue Saison von Fortnite: Kapitel 2 ist seit den Morgenstunden in Europa verfügbar. Auf der Karte sind viele Gebiete mittlerweile vom Wasser bedeckt und deshalb solltet ihr euch darauf einstellen, regelmäßig nass zu werden. Die Spieler dürfen neuerdings auch gegen Haie kämpfen und sie anschließend als Transportmittel verwenden. Epic Games will den Wasserstand über Zeit senken, was mehr Gebiete und neue Möglichkeiten zum Vorschein bringen dürfte.

Das Highlight des neuen Battle-Passes (Kostenpunkt 950 V-Bucks) ist Aquaman (im Stil von Jason Momoa), den ihr als Skin zum Preis von 1500 V-Bucks bekommt. Begleitet wird das alles vom üblichen Irrsinn an kosmetischen Gegenständen, Accessoires und einigen Charakter- und Waffen-Skins. Einen Eindruck über all diese Dinge erhaltet ihr in den neuen Trailern:

