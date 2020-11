Neue Inhalte für Iron Harvest bis Ende des Jahres

You're watching Werben

King Art Games haben diese Woche geplante Multiplayer-Updates und eine kommende Story-Erweiterung für das Strategiespiel Iron Harvest angekündigt. Beide Themen dienten primär leider nur als Hintergrund, um über bisherige Post-Launch-Unterstützung sprechen zu können, doch wir versuchen die wenigen Infos für euch zu kontextualisieren.

Im neuen Mehrspielermodus "Drop Zone" landen Versorgungskisten auf dem Spielfeld, die man einsammeln muss. Die Kontrahenten (Anzahl unbekannt) müssen die Abwurfpunkte einnehmen, doch sie müssen sich währenddessen verteidigen, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Wer zuerst eine bestimmte Anzahl an Versorgungsabwürfen ergattern konnte, gewinnt das Match. Offenbar soll diese Spielvariante schon in der kommenden Woche erscheinen.

Die zweite Ankündigung galt einem kleinen Story-DLC namens „Rusviet Revolution", die laut Gamestar am 17. Dezember erscheinen wird. Was wir in dieser Mini-Kampagne konkret machen und worum es eigentlich geht, ist nicht klar. Von offizieller Seite wird auf die Russische Revolution verwiesen: "Die Spieler erleben eine alternative Geschichte, die sich gleich über vier neue Einzelspielerkarten erstreckt und den mysteriösen Rasputin aus dem Dunkel ans Licht zerrt.. Das DLC kostet 4 Euro, wenn ihr die Digital Deluxe Edition nicht gekauft haben solltet.

Vom 25. November bis zum 1. Dezember könnt ihr Iron Harvest wieder einmal kostenlos spielen. Entsprechende Demoversionen stehen ab kommender Woche auf Steam, GOG und im Epic Games Store bereit. Wie bei früheren Iterationen dieser Anspielmöglichkeit stehen ein Teil der Kampagne und der Mehrspielermodus zur freien Verfügung. Einen Eindruck des Echtzeitstrategiespiels in einer alternativen Zeitrechnung vermittelt unsere Kritik.