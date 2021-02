Neue Inhalte für Imperator: Rome lassen nicht mehr lange auf sich warten

You're watching Werben

Im Mai 2019 testen wir Imperator: Rome, nun wurden neue Inhalte für den Paradox-Strategietitel enthüllt. Neben einem kostenlosen Update wird am 16.2. auch der kostenpflichtige DLC "Heirs of Alexander" erscheinen, der während des Bürgerkriegs spielt, der auf den Tod von Alexander dem Großen folgte.

Heirs of Alexander soll 9,99 Euro kosten und wird u.a. spezielle Missionsziele für das Antigonidenreich in Anatolien, das Seleukidenreich in Asien und das Ptolemäerreich in Ägypten, Makedonien und Thrakien enthalten. Das parallel erscheinende Gratis-Update 2.0 "Marius" soll "eine umfassende Überarbeitung des Militärsystems ins Spiel bringen und neue Funktionen hinzufügen, die das Kriegs- und Armeemanagement verändern".