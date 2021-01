Neue Inhalte für das Hai-Spiel Maneater angekündigt

You're watching Werben

Bilndside Interactives bissiges Actionspiel Maneater erhielt dank seines simplen Spielerlebnisses ziemlich gemischte Kritiken, es gibt aber natürlich auch dafür eine Zielgruppe. Über Reddit hat ein Entwickler des Publishers Tripwire Interactive nun bestätigt, dass für das Game weitere Inhalte vorgesehen sind. Art Director Sean McBride schreibt: "DLCs wurde bestätigt! Das Team arbeitet bereits seit einiger Zeit daran. Wir hoffen, bald weitere Informationen teilen zu können." Was genau das bedeutet, bleibt vorerst abzuwarten. Maneater könnt ihr auf PC, Playstation 4/5 (derzeit im Angebot von Playstation Plus enthalten), Xbox One/Series spielen. Eine Nintendo-Switch-Version soll in diesem Jahr ebenfalls veröffentlicht werden.