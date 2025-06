Neue In-Universe-Website für 28 Years Later enthüllt geheime Informationen über Infizierte und Überlebende

HQ

Wir sind nur noch wenige Tage von der Premiere von 28 Years Later entfernt, und da Danny Boyles neuer Horror uns in eine Version des Vereinigten Königreichs zurückbringt, die völlig von Infizierten überrannt wird, können Fans die Welt über eine neue In-Universe-Website nachholen.

Diese dunkle Webseite mit dem Namen RageLeaks.net greift Bilder, Berichte und Nachrichten aus der Welt von 28 Years Later auf und zeigt, wie geheimnisvoll die Regierungen der Welt darüber sind, was wirklich hinter verschlossenen Türen in Großbritannien vor sich ging. Das Ende von 28 Weeks Later wird auf dieser Website thematisiert, da im Beitrag "Narrows" bestätigt wird, dass die Infizierten es zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Europa geschafft haben, aber sie wurden zurückgedrängt.

Jetzt hält eine Blockade, die als Atlantikwall bekannt ist, die Stellung, aber es gibt Zweifel, dass sie für immer halten wird. Wir sehen auch Bilder von Überlebendengemeinschaften sowie Berichte von angepassten Infizierten, darunter einer, der so groß geworden ist, dass er hauptsächlich auf vier Beinen laufen kann. Wenn Sie sich die Website selbst ansehen möchten, lautet das Passwort "mementomori"

28 Years Later erscheint am 19. Juni.