Neue Horrorszene in Death Stranding erinnert uns an Silent Hills

Death Strandings neuer Director's Cut hat mehrere zusätzliche Features bekommen, darunter auch eine beängstigende Alptraumszene, die wir im Video für euch festgehalten haben (sie ist auf Portugiesisch, da wir überhaupt nicht damit gerechnet hatten). Die Sequenz könnte glatt aus einem Horrorspiel stammen, denn nachdem unser Held Sam aufwacht, bemerkt er eine unheimliche Gestalt in seiner Dusche. Es ist kein Spoiler, sondern eher eine Art Easter-Egg oder möglicherweise ein Teaser, der auf die anhaltenden Gerüchte anspielt. Angeblich soll der Chefentwickler Hideo Kojima ja ein Horrorspiel erarbeiten...

Uns erinnern die merkwürdigen Bewegungen der unbekannten Kreatur in gewisser Weise an die lebendigen Alpträume aus Silent Hill, aber das ist nur unsere Interpretation. Möglicherweise ist diese Szene auch als Augenzwinkern in Richtung Abandoned zu verstehen, das ist ein kleines Horrorspiel, dem ebenfalls Verbindungen zum japanischen Entwickler nachgesagt werden. Wie wir Kojima kennen, ist das am Ende wahrscheinlich alles nur ein Streich. Death Stranding Director's Cut erscheint am 24. September exklusiv für die Playstation 5 und ihr könnt unsere Gedanken zum überarbeiteten Meisterwerk in dieser Kritik nachlesen.