Neue Herausforderungen warten in PC-Version von Ender Lilies auf euch

Binary Haze hat diese Woche ihr atmosphärisches 2D-Metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights aktualisiert. Das Action-Abenteuer erhält einen Boss-Rush-Spielmodus, falls ihr die herausforderndsten Begegnungen des Spiels am Stück spielen wollt, und ihr könnt Zwischensequenzen nun erneut ansehen, falls ihr sie beim ersten Mal versehentlich übersprungen haben solltet oder sie aus einem anderen Grund noch einmal ansehen wollt.

Wer die Reise der Weißen Priesterin bereits zum Abschluss geführt hat, darf sich zudem am New-Game+-Spielmodus versuchen. Relikte und Fähigkeiten übernehmt ihr mit ihrer jeweiligen Stärke, um die Pilgerfahrt erneut zu bewältigen. Gegner verursachen in diesem Modus mehr Schaden und laut Binary Haze Interactive wurden auch die Angriffsserien durchgewürfelt. Ein neues Late-Game-Item wird in der Pressemitteilung erwähnt, diesbezüglich liegen uns sonst aber keine weiteren Informationen vor.

Abschließend ist von einem sogenannten "Blightborn"-Spielmodus die Rede, der wahrscheinlich die größte Herausforderung darstellt. Dort könnt ihr verschiedene Parameter festlegen, etwa eure Maximalstufe während des kommenden Spieldurchlaufs, oder wie viel Schaden Gegner verursachen. Ihr könnt beispielsweise einstellen, dass ihr euch gar nicht mehr heilen könnt oder bei einem Treffer sofort ins Gras beißt. Auf dem PC ist dieses Update bereits verfügbar, wohingegen alle anderen Plattformen weiterhin auf die Neuerungen warten müssen.