Neue Google-Gemini-Funktionen bedeuten, dass er in einem Volvo EX60 "die Welt um sich herum sehen kann" kann

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Mit der Enthüllung der brandneuen Version von Gemini hat Google bereits neue Funktionen und Funktionen vorgestellt, die speziell auf Fahrer abzielen.

Als Premiere wird der kommende Volvo EX60 Googles Gemini-Assistent es ermöglichen, direkt auf die externen Kameras des Autos zuzugreifen und die Umgebung in Echtzeit zu interpretieren.

Durch eine spezielle Videopräsentation auf der Google-I/O-Konferenz, wie Sie unten sehen können, sehen Sie, dass Gemini die Bordkameras des Fahrzeugs nutzen kann, um die Umgebung zu beobachten und zu analysieren.

Während der Google-I/O-Demonstrationen identifizierte das System San Franciscos Transamerica Pyramid, erklärte die nahegelegene Umgebung und übersetzte Straßenschilder in Fremdsprachen. Diese Funktion verwandelt den EX60 effektiv in eine rollende Version von Google Lens, die nur durch Android Automotive und Volvos neue, auf KI fokussierte "HuginCore"-Softwarearchitektur tief integriert ist. Volvo sagt, das System stütze sich auf multimodales KI-Verständnis kombiniert mit Bordhardware von Qualcomm und Nvidia.

Natürlich waren die Reaktionen online... gemischt. Einige Nutzer sind fasziniert von der Idee kontextbewusster KI in Autos, während andere sich bereits Sorgen um Datenschutz, Datenerhebung und eine übermäßige Abhängigkeit von KI-Systemen für alltägliche Fahraufgaben machen. Ein Reddit-Kommentator schrieb unverblümt: "Wie schalte ich das aus?", während ein anderer scherzte, dass moderne Autos zu "Handys auf Rädern" werden.