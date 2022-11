Neue Geschichten aus den Grenzgebieten

HQ

Acht Jahre sind vergangen, seit Telltale's Tales from the Borderlands debütierte und sich seinen Weg in unsere Herzen bahnte. Jetzt ist die Fortsetzung da, aber es ist nicht mehr Telltale am Ruder, sondern Gearbox Studios. Aber darüber hätte ich mir nicht so viele Sorgen machen müssen, denn wenn ich das Spiel starte, werde ich von dem vertrauten Animationsstil und dem leicht kranken Humor begrüßt, der ein Markenzeichen der Serie ist und auch ein Grund, warum ich sie liebe. Es ist klar, dass Gearbox einige Experten von Telltale angelockt hat, um beim Spiel zu helfen, aber die Frage ist, ob sie genug Leute an Bord haben?

Wie bei früheren Spielen ist dies ein storybasiertes Abenteuer, das von deinen Entscheidungen als Spieler angetrieben wird. Und genau wie zuvor ist dies in Episoden aufgeteilt, fünf um genau zu sein. Dieses Mal müssen Sie jedoch nicht so geduldig sein und nicht auf die Episoden warten, Sie können sie sofort ohne Unterbrechung abspielen. Das Spiel ist mit schnellen Zeitereignissen aufgebaut und es ist auch wichtig, die richtigen Optionen im Dialog zu wählen, was manchmal Probleme verursacht, wenn die Zeit etwas zu schnell tickt. Quick Time Events hingegen sind trotz ihrer Mängel wirklich kein Problem, solange Sie Ihren Controller gut kennen und wissen, wo sich die Tasten befinden.

Diesmal sind es nicht unsere geliebten Antihelden Rhys und Fiona, die wir auf Abenteuern begleiten dürfen, obwohl Rhys einen Gastauftritt in der Geschichte hat. Nein, das Spiel beginnt stattdessen mit einer Invasion des Planeten Promethea durch den gierigen Konzern Tediore unter der Führung von Susan Coldwell, und es ist dieses Ereignis, das unsere drei neuen Protagonisten als Gruppe in diesem Abenteuer zusammenbringt, um die Zerstörung ihres Heimatplaneten zu stoppen. Alle drei mit leicht unterschiedlichen Absichten; Einer will die Welt retten, ein anderer will die Welt retten, um berühmt zu werden und Tonnen von Geld zu verdienen, und der dritte will nur reine Rache an Coldwell.

Aber lassen Sie mich Ihnen zunächst unser Trio vorstellen. Zuerst ist Dr. Anuradha Dhar, oder Anu, wie sie genannt wird. Anu ist eine neurotische Wissenschaftlerin und Entwicklerin, die für die Atlas Corporation arbeitet und neue Waffen entwickelt, was vielleicht nicht der beste Ort für einen nervösen, panischen und waffenverleugnenden Friedensprediger ist. Sie träumt davon, eine Waffe zu schaffen, die alle Kriege stoppt und Weltfrieden bringt und lieber am Lagerfeuer sitzt und Kumbaya singt, weshalb sie auch plötzlich arbeitslos wird, als Rhys sie wegen einer weiteren fehlgeschlagenen Waffe feuert, die alles andere als töten kann. Dann ist da noch Anus Bruder Octavio. Wo Anu sozial unangepasst ist, ist ihr Adoptivbruder Octavio das genaue Gegenteil.

Er ist das, was er Street Smart nennen würde, und strebt danach, reich und berühmt zu sein, wie so viele andere talentlose Millennial-Babys. Sein Traum unterscheidet sich deutlich von dem seiner Schwester, denn er möchte es auf die "Super Successful Dirty Thirty" -Liste des Forge-Magazins schaffen. Aber wo Anu das Gehirn hat, sagen wir einfach, dass Octavio von ein wenig mehr davon profitiert hätte, weil er ein Meister darin ist, sich selbst und andere mit seinen nicht so gut durchdachten Ideen in Schwierigkeiten zu bringen. Aber wie jeder mit Geschwistern weiß, ist es nie einfach, im Schatten deiner Geschwister zu leben, und Octavio kämpft wirklich darum, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht bei Anu zu landen. Last but not least haben wir Fran Miscowish, eine sexuell frustrierte Frau im Rollstuhl, die ihre besten Jahre hinter sich hat und hart daran arbeitet, ihre Serie als nüchterne "Rage-o-holic" fortzusetzen, ohne in alte Gewohnheiten zurückzufallen und wieder die Beherrschung zu verlieren, was eine Herausforderung ist, wenn man bedenkt, dass ihr Diner gerade in Stücke gerissen wurde.

Und Sie wären wahrscheinlich auch sauer, wenn jemand Ihren Lebensunterhalt (Fran's French Froghurt Restaurant) mit einem Laser in Stücke schießen und in Trümmern zurücklassen würde. Sie sind drei denkwürdige Charaktere, die unterschiedliche Stärken mitbringen. Anu zum Beispiel hat ein Scangerät, mit dem sie versteckte Dinge sehen und sogar Informationen darüber lesen kann, während Octavio eine Smartwatch hat, die Computer hacken kann, um Türen zu öffnen.

Fran fehlt sowohl eine Smartwatch als auch Scan-Gadgets, aber sie hat ihren schwebenden Rollstuhl, was Inspector Gadget mit seinem gefrierenden Laser, der sich bei mehreren Gelegenheiten als nützlich erweist, eifersüchtig machen könnte. Sie können Ihre Charaktere und ihre Manierismen auch in ausgestellten Maschinen optimieren, Kleidung und Farben wechseln, was nichts anderes als nur das Aussehen im Spiel ändert, aber immer noch eine lustige Idee ist, um ihnen Ihren eigenen Stempel aufdrücken zu können. Während ich die Charaktere im Spiel mag, gibt es diejenigen, die einen noch größeren Eindruck machen und das sind die Nebencharaktere, als die wir leider nicht spielen können; LOU13 , Brock und Stapleface.

LOU13 ist ein mörderischer Roboter, der jetzt der Muskel der Bande und Octavios bester Freund ist. Er behält die emotionale Bindung zwischen der Bande im Auge, indem er nach jeder Episode Punkte vergibt, und am Ende des Spiels merkt man, dass das Punktesystem wichtig ist, wenn es darum geht, welches Ende man bekommt, denn es gibt tatsächlich mehrere verschiedene Enden und meines war leider nicht eines der besten.

Brock ist nicht wirklich ein Sidekick, sondern eher ein Feind, aber du willst trotzdem seine nicht vorhandenen Wangen kneifen und ihn mit nach Hause nehmen. Brock ist in der Tat ein sprechendes Tediore-Automatikgewehr, das uns nur eine Kugel in die Stirn jagen will, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er süß ist und seine kleinen Beine dir folgen. Dann gibt es Stapleface, einen ehemaligen Psycho, der sich in Anu verliebt, nachdem sie sie vor ihrem Tod gerettet hat.

Aber mein größter Favorit im Spiel ist immer noch ein namenloser Vaultlander-fanatischer Tediore-Soldat, der dort auftaucht, wo man es am wenigsten erwartet, und einen zwingt, ihn zu einem Minispiel namens Vaultlanders Action Fight herauszufordern. Wenn du zufällig eine kleine Kiste öffnest, wird er wie eine Überraschung in der Post herauskriechen und es ist dann Zeit, mit den kleinen Actionfiguren, die du im Spiel sammeln kannst, bis zum Tod zu kämpfen. Sie erinnern an die alten Skylanders-Figuren, an die sich alle Eltern erinnern, aber jetzt die Rückseite von jemandes Schrank überladen. Das Minispiel ist nicht besonders schwierig, aber auch hier geht es um schnelle Zeitereignisse und die Auswahl der Figur, die am besten geeignet ist, die gegnerische Figur zu schlagen, die alle einzigartige Angriffe haben.

Wer als Sieger hervorgeht, gewinnt die Figur des Gegners und fügt sie seiner großen und wachsenden Sammlung hinzu. Diese Figuren sind auch an verschiedenen Orten während des Spiels versteckt, also bringen Sie einfach Ihr inneres Trüffelschwein heraus und schnüffeln Sie es heraus und ernten Sie die Belohnung einer Trophäe, wenn Sie sie alle finden. Ich werde nicht auf die Handlung des Spiels eingehen, weil ich verstehe, dass Sie es selbst erleben möchten, ohne dass ich hier sitze und es für Sie verderbe. Aber was ich sagen kann, ist, dass es ein gemütliches Spiel voller Humor ist. Es ist eine schöne entspannende Erfahrung, bei der es nicht nur darum geht, mit einer Waffe in der ersten Person herumzuhetzen und auf alles zu schießen, was sich bewegt.

Mir gefällt, dass meine Entscheidungen Konsequenzen haben und dass die Geschichte plötzlich einen anderen Weg einschlagen könnte, als ich beabsichtigt habe, und mich auf Trab hält. Aber gleichzeitig denke ich, dass das Spiel und seine Minispiele zu einfach sind, sie hätten den Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöhen können, damit es sich bei mehreren Gelegenheiten nicht so wenig Herausforderung angefühlt hätte. Aber es gibt immer noch einen Wiederspielwert für das Spiel, wenn Sie, wie ich, zufällig ein ziemlich faules Ende bekommen.

Ich mochte New Tales from the Borderlands, aber ich werde es nicht beschönigen, es wurde nicht ganz der Brillanz des Originalspiels gerecht. Und normalerweise ist das bei einer Fortsetzung der Fall, man wird ständig mit der ersten verglichen. Dieses Spiel ist interessant und macht Spaß, es ist unterhaltsam und unterhaltsam, aber es gibt bessere narrative Abenteuer da draußen. Aber ich bereue es nicht, alles gespielt zu haben, ich denke nur, dass es Möglichkeiten gibt, wie es hätte besser sein können.