Neue geleakte Demo bestätigt alte Ridge Racer 8 Switch-Gerüchte

Vor Jahren war Ridge Racer einer der Benchmarks für Arcade-Rennspiele auf Konsolen. Aber der Markt hat sich zu sehr verändert, seit ein Spiel auf Augenhöhe mit der Franchise veröffentlicht wurde... Oder sogar das Genre, das allmählich an Popularität verloren hat. Vor sieben Jahren haben wir euch gesagt, dass ein neues Ridge Racer 8 exklusiv für eine neu eingeführte Nintendo Switch erscheinen würde.

Dank des Internets wurde nun ein Build (ein ausführbarer Code, der als Demo gezeigt wird) entdeckt, wie dieser Titel ursprünglich aussah. Es wurde von den Bandai Namco Studios Singapur entworfen, um den ursprünglichen Leak zu bestätigen, bevor es zu einem ersten Metroid Prime 4 wurde, das am Ende ebenfalls abgesagt wurde.

Ridge Racer Switch verwendete die Unreal Engine 4 Grafik-Engine. Der Code stammt aus dem Jahr 2017, was mit einer möglichen Veröffentlichung im Jahr 2018 zusammenfällt, wobei die Nintendo Switch in vollem Gange ist. Bandai Namco scheint andere Pläne im Kopf zu haben, so dass es nicht so aussieht, als würden die Fans in naher Zukunft einen neuen Teil der Franchise bekommen.

Hast du noch Hoffnungen für die Zukunft von Ridge Racer oder hast du deine Erwartungen bereits zurückgestellt? Vielleicht holen sie es sich jetzt für Switch 2, wenn man bedenkt, dass Nintendo und Bandai Namco eine enge Beziehung haben?