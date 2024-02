Neue Geister aus Pokémon Karmesin und Purpur wurden zu Super Smash Bros. Ultimate hinzugefügt.

HQ

In seinem neuesten Geisterbrett-Event hat Super Smash Bros. Ultimate sieben neue Geister aus Pokémon Karmesin und Purpur hinzugefügt. Das fünftägige Event findet vom 9. bis 14. Februar statt und wird einige der kultigsten Kreaturen der 9. Generation in den langjährigen Brawler einführen.

Zu diesen sieben Spirituosen gehören die paldeischen Vorspeisen Sprigatito, Fuecoco und Quaxly; die Legendären Paradoxon-Pokémon Koraidon und Miraidon; und Ogerpon und Terapagos aus The Hidden Treasure of Area Zero DLC.

Die Veranstaltung ist die dritte von vier Veranstaltungen des Spirit Board, die für 2024 geplant sind. Unter dem Titel Fresh New Faces! Das erste Spirit Board-Event des Jahres umfasste Geister aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 und Pikmin 4. Das zweite Event mit dem Titel "Sentinels, Gods, and Baseball" enthielt Geister aus WBSC eBaseball: Power Pros, 13 Sentinels: Aegis Rim und Hades.