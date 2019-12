Neue Gebiete und Tiere im Arctic-Pack von Planet Zoo

Frontier Developments unterstützt ihr Management-Tycoon-Spiel Planet Zoo diese Woche mit einem kostenpflichtigen DLC. Das sogenannte Arctic-Pack zum Preis von 10 Euro wird morgen (am 17. Dezember) in das Spiel gelangen und vier neue Lebensräume für unsere Tiere einfügen. den Polarwölfe, Eisbären, Rentiere und die sogenannten Dall-Schafe gelangen auf diesem Wege in unseren Zoo.

Zwei neue Szenarien beinhalten Herausforderungen, die sich auf die Erweiterung und Pflege von Zoos konzentrieren. Mit der verschneiten Tundra erhalten Spieler ein Biom, das uns nach Norwegen bringt. Wem das zu kalt ist, der fährt in die trockene Wüste Mexikos und stellt sich dort einer völlig anderen Herausforderung.

Nebenbei steht die Veröffentlichung eines kostenlosen Updates mit Fehlerbehebungen und weiteren Komfortfunktionen an. Dazu gehört beispielsweise eine Anzeige, die den erwartbaren Lebenszyklus eines Tieres widerspiegelt. Außerdem wurde dem Infofenster eines Tiers ein Verweis auf die unmittelbaren Familienmitglieder hinzugefügt, sodass wir die Familien untereinander stets im Blick haben. Es gibt mittlerweile auch Heatmaps, mit denen sich verschiedene Dinge einfacher verorten lassen, sowie weitere Deko-Objekte und Naturgüter.

Abschließend hat Frontier noch eine Infografik geteilt, die gesammelte Daten zum Spielerverhalten der PC-Fans aufschlüsseln. Wir erfahren auf diesem Wege zum Beispiel, dass seit Anfang November über 60 Millionen Tiere geboren wurden. Mehr hilfreiche Stats:

