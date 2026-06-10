Neue Forschungen zeigen eine deutliche Zunahme der indischen Waldfläche

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Wir haben kürzlich berichtet, dass sich die Mangrovenwälder weltweit überraschend schnell erholen, da Länder weltweit erkannt haben, wie unglaublich wichtig sie sind – nicht nur für Ökosysteme, sondern auch als Schutz vor Erosion und Tsunamis. Aber sie sind offenbar nicht die einzigen Wälder, die wachsen.

Forscher des Global Development Institute der Universität Manchester haben eine Studie durchgeführt (über Phys.org), die zeigt, dass auch Indiens Wälder sich im Besserungsprozess befinden. Insgesamt wird die Fläche des tropischen Trockenwaldes Indiens zwischen 2014 und 2024 voraussichtlich um etwa 2,1 Millionen Hektar wachsen, eine Fläche, die mit dem gesamten Land Israel vergleichbar ist.

Obwohl dies nicht die ganze Geschichte erzählt und anderswo zu viel Holzeinschlag stattfindet, ist es dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, und indische Regierungsprogramme haben zu diesen Erfolgen beigetragen.