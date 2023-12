Neue Filmplakate für Ghostbusters: Frozen Empire zeigen den Bösewicht

HQ

Seit wir das Logo für den kommenden Ghostbusters-Film gesehen haben, wissen wir, dass es ein schauriges Abenteuer wird. Letzten Monat haben wir den ersten Teaser-Trailer für den kommenden Ghostbusters: Frozen Empire erhalten, und jetzt hat Jason Reitman (Autor und Produzent) die ersten drei Filmplakate enthüllt.

Sie alle zeigen ein New York City, das seit der Premiere des Films The Day After Tomorrow im Jahr 2004 die schwersten Frostschäden erlitten hat, und wir bekommen auch einen besseren Blick auf den neuen geisterhaften Bösewicht. Ghostbusters: Frozen Empire startet am 29. März in den Kinos, und wir werden wahrscheinlich bald einen Trailer in voller Länge bekommen.