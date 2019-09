Neue Figuren im Kader von Warriors Orochi 4 Ultimate

Koei Tecmo und Omega Force haben letzte Woche drei neue Figuren in die Liste der spielbaren Charaktere von Warriors Orochi 4 Ultimate aufgenommen. Darunter befindet sich der griechische Gott Hades, der heroische Krieger Achilles und der legendäre Ninja Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden. Die drei Kämpfer schließen sich den mehr als 170 verfügbaren Figuren der Hack&Slash-Serie an, die sich aus Dynasty Warriors, Samurai Warriors und den Göttern der alten Geschichte zusammensetzen. Im Spiel gelangen all diese Mächte in eine mysteriöse, neue Welt, um sich gegenseitig zu bekämpfen - klassisch.

Zusätzlich zu den neuen Charakteren kündigte Koei Tecmo Europa an, dass die beliebte japanische Schauspielerin Saori Hayami (A Silent Voice) dem Spiel als Synchronsprecherin zur Verfügung stehen wird und außerdem das Musikthema von Warriors Orochi 4 Ultimate einsingen wird. Der Song wird in Japanisch und Englisch erscheinen, sobald das Actionspiel am 14. Februar 2020 auf Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One und digital für Windows-PC (Steam) erscheint. Das neue Spiel wird sowohl als separat erhältliches Standalone für diejenigen verfügbar sein, die Warriors Orochi 4 noch nicht besitzen, und darüber hinaus auch als Update für Besitzer der Hauptversion bereitstehen.