Neue Fallout-TV-Show-Leaks enthüllen Vault-Tec-Hauptquartier

HQ

Weitere Set-Bilder und ein kurzes Video sind aus Amazons Fallout-TV-Serie durchgesickert, die sich weiterhin in Produktion befindet. Unter anderem scheinen diese neuen Set-Bilder das Vault-Tec-Hauptquartier zu zeigen.

Vault-Tec ist natürlich das Unternehmen, das hinter der Entwicklung der ikonischen Tresore von Fallout steht, in denen sich jeder Protagonist in den meisten Spielen am Anfang eines neuen Speicherstands befindet. Laut dem Leaker stammen diese Bilder von vor Monaten, als die Dreharbeiten noch liefen. Es ist Berichten zufolge verpackt, aber wir müssen sehen, ob Fallout bald seinen Weg auf unsere Bildschirme finden kann.

Die Fallout-Serie wird von ehemaligen Westworld-Produzenten geleitet und wird Walton Goggins als Protagonisten haben, der Berichten zufolge einen Ghul spielt. Wir hatten noch nie einen Ghul-Protagonisten in den Spielen, also sollte dies ein neues Terrain für die Serie darstellen.

Werdet ihr euch Fallout ansehen?